İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de üretilen ve süt endüstrisi tarafından kullanılan çiğ sütün yaklaşık yüzde 50’si peynir üretiminde değerlendiriliyor. Peynir, Türkiye’deki neredeyse her kahvaltı sofrasının vazgeçilmez unsuru. Yaz aylarında sıcakların artması ve karpuzların olgunlaşması birlikte beyaz peynirin cazibesi daha da artıyor.

Sağlıklı beslenerek, bağışıklık sistemini korumanın her dönemde her önemli olduğunu dile getiren uzmanlar günlük öğünlerde süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesini tavsiye ediyor.

PEYNİR TÜKETME SIKLIĞI ARTIYOR

“Karpuz-beyaz peynir" ikilisinin, Türk insanının yeme alışkanlıkları içerisinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen sektör temsilcilerinden Murat Keleş, karpuzun tüketiminin beyaz peynire olan ilgiyi de arttırdığını söyledi.

"Bu süreçte peynirin tüketilme zamanı genişliyor" diyen Keleş, "Genelde sabah kahvaltıda tercih edilen beyaz peynir, karpuzla birlikte öğlen, akşam ya da ara öğün niyetine, günün tamamına yayılan bir esneklikle tüketilmeye başlanıyor. Çeşitliğinin artması ve damak tadına göre peynir kategorisinde farklı ürünler tercih ediliyor. Karpuzda su oranıyla birlikte şeker oranını da yüksek. Protein yüklü beyaz peynirin, yüksek şekerli karpuzla birlikte dengeleyici bir birliktelik oluşturuyor" diye konuştu.