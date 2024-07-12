ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından Ahmet Hamdi Akseki Camii Sergi Salonu’nda düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi”nin açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasında, gençlerin Allah’ın ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) yolunda yetişmelerini istediklerini belirten Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı gençlik teşkilatlarının bu konuda çalışma yapmalarını arzu ettiklerini ve teşkilatlara bu doğrultuda destek verdiklerini söyledi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Erbaş, “Sergimizin 15 Temmuz gibi hain işgal girişimlerine, darbe girişimlerine kimsenin bir daha cesaret edememesine ve milletimizin bu konuda her zaman uyanık olmasına katkı sağlamasını Cenabıhak’tan niyaz ediyorum.” dedi.