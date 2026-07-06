Çocukların gelişim sürecinde düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite, kitap okuma alışkanlığı ve zihinsel becerileri destekleyen aktivitelerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, yaz döneminin doğru planlandığında çocukların öğrenme motivasyonunu ve bilişsel gelişimini destekleyen verimli bir sürece dönüşebileceğini belirtiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çocukların yaz aylarında tamamen akademik çalışmalardan uzaklaştırılmasının doğru olmadığını ifade eden Dr. Murat Doğan, çocukların gelişiminin yalnızca okul dönemindeki ders başarısıyla ölçülmemeli gerektiğine vurgu yaptı. Yaz tatilinin keşfetme, soru sorma, yeni deneyimler kazanma ve beyin gelişimini destekleyen alışkanlıklar edinme açısından önemli bir dönem olduğunu ifade eden Dr. Doğan, 'Burada amaç çocuğu yoğun bir çalışma temposuna sokmak değil; oyun, hareket, sosyal iletişim ve doğru beslenme alışkanlıklarıyla gelişimini desteklemektir' dedi.

BEYİN GELİŞİMİNDE BESLENMENİN ROLÜ BÜYÜK

Çocukluk döneminde beynin hızlı gelişim gösterdiğini ve bu süreçte yeterli besin öğelerinin önemli olduğunu belirten uzmanlar; vitamin, mineral ve bazı özel bileşenlerin çocukların normal büyüme ve gelişim süreçlerinde rol oynadığını vurguladı.

YAZ AYLARINDA EBEVEYNLERE 5 ÖNEMLİ ÖNERİ

Aynı zamanda Hekim İlaç CEO'su da olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, çocukların yaz dönemini daha verimli geçirmeleri için ailelere şu önerilerde bulundu:

1. Uyku düzenini koruyun

Tatil döneminde uyku saatlerinin tamamen değişmesi çocukların günlük ritmini olumsuz etkileyebilir.

2. Ekran süresini dengeleyin

Dijital içerikler yerine açık hava aktiviteleri, spor ve sosyal oyunlara daha fazla yer verilmesi önemlidir.

3. Kitap okuma alışkanlığını sürdürün

Her gün düzenli kitap okuma, çocukların dil gelişimi ve hayal gücünü destekler.

4. Yeni deneyimlere alan açın

Müze gezileri, doğa aktiviteleri, sanat çalışmaları ve hobiler öğrenmeyi destekleyen önemli araçlardır.

5. Dengeli beslenmeye dikkat edin

Çocukların büyüme ve gelişim dönemlerinde yeterli ve dengeli beslenme temel ihtiyaçların başında gelir.