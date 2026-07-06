Altınbaş Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ebru Özdemir Nath, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası Aromaterapi Festivalinde Anadolu ölmez çiçeklerinin tıp ve kozmetik alanındaki potansiyelini anlattı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Aromaterapi Festivali kapsamında, farmasötik botanik uzmanı Doç. Dr. Ebru Özdemir Nath 'Doğadan gelen ölümsüzlük: Anadolu Ölmez Çiçeklerinin kozmesotik potansiyeli' başlıklı bir seminer verdi.

Halk arasında yaşlanma karşıtı ve hücre yenileyici özellikleriyle bilinen ölmez çiçek (Helichrysum) türleri üzerine yürüttüğü kapsamlı bilimsel çalışmalarla tanınan bir farmasötik botanik uzmanı olan Doç. Dr. Ebru Özdemir Nath, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Balıkesir 7. Aromaterapi Festivali'nde yerini aldı. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmosötik Botanik ve Farmakognozi ABD Başkanı ve Doğal Ürünler Ar-Ge Merkezi Müdürü olarak araştırmalarına devam eden Doç. Dr. Ebru Özdemir Nath, özellikle Anadolu coğrafyasındaki ölmez çiçek türlerinin tıp ve kozmetik alanındaki potansiyelini ortaya çıkaran çalışmalarıyla tanınıyor.

BAÇEM, FRANSA'DA KOZMETİK KONGRESİNDE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Fransa'da bir kozmetik kongresinde Türkiye'nin ölmez çiçek zenginliğini anlatırken 'Doğadan mı topluyorsunuz?', 'Sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsunuz?' soruları üzerine orada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nden (BAÇEM) bahsettiğini söyleyen Doç. Dr. Ebru Özdemir Nath 'BAÇEM diye bir yer var, bitkilerin üretimi yapılıyor. Gelecekte biz de BAÇEM ile iş birliği yaparak üretmeyi planlıyoruz dedim ve tam o anda burada konuşma yapmam için bana teklif geldi.' dedi.