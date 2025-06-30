Yaz tatili öncesi artan şehirlerarası seyahatlerde araç bakımı hayati önem taşıyor. Seyahate çıkacak araçların motor yağı, fren sistemi ve lastik kontrollerine dikkat edilmesi gerekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarının gelmesiyle şehirlerarası yolculuklar artarken, sürücülere güvenli sürüş için araç bakımının önemine dikkati çeken sektör temsilcilerinden Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, “Basit ihmaller ciddi kazalara yol açabilir. Motor yağı, fren sistemi, lastikler ve soğutma sıvısı gibi unsurların kontrolü hayati önem taşıyor” dedi.

YAZ AYLARINDA ARAÇ BAKIMI ŞART

Işık, yaz sıcaklarının motor sistemlerinde ekstra yük oluşturduğunu belirterek, “Kaliteli motor yağı, doğru sıvı seviyesi ve zamanında filtre değişimi, motor ömrünü uzatır ve sürüş güvenliğini artırır. Küçük arızalar uzun yolda büyük sorunlara dönüşebilir. Sürücüler, araçlarını profesyonel serviste kontrol ettirmeli” uyarısında bulundu.

YAZ BAKIMI İÇİN ÖNERİLER

Sürücüleri yaz tatili öncesi araç bakımına özen göstermeye davet eden Işık, güvenli ve konforlu bir yolculuk için profesyonel kontrollerin önemini şu önerileri sıralayarak vurguladı:

Lastikler: 5 yıldan eski veya diş derinliği 3 mm’nin altındaki lastikler değiştirilmeli. Yaz lastikleri kullanılmalı, çatlak veya aşınma kontrol edilmeli.

Fren Sistemi: Disk, balata ve fren hidroliği kontrol edilmeli; hidrolik seviyesi tamamlanmalı, 2 yılda bir değiştirilmeli.

Akü: Sıcak havalarda yıpranan aküler, şarj tutmuyorsa değiştirilmeli.

Soğutma Sıvısı ve Motor Yağı: Hararete karşı soğutma sıvısı kritik; motor yağı yılda bir veya 10.000-15.000 km’de değiştirilmeli.

Rot-Balans Ayarı: 5 bin km’de bir kontrol edilmezse, yolda çekme veya titreşim gibi sorunlar sürüş güvenliğini riske atar.

Klima ve Havalandırma: Klima gazı dolumu yapılmalı, polen filtresi değiştirilmeli.

Temizlik ve Görüş: Camlar, silecekler, farlar ve sinyaller düzenli temizlenerek sürüş güvenliği ve araç değeri korunmalı.