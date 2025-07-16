Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için dopdolu bir program sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Dönemi Çocuk Spor Eğitimleri, yüzlerce minik sporseverin katılımıyla büyük ilgi görüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sporu çocukların hayatının bir parçası haline getirmeye devam ederken, her yaz binlerce çocuğun kalbine dokunan bu eğitimler şehirde adeta bir spor şölenine dönüşüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, sporun eğlenceli dünyasıyla tanışırken hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşiyor. Çocukların psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitimler, aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesine de katkı sunuyor.

Çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz tatilini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor eğitimleri büyük ilgi görüyor.

7 farklı spor alanında düzenlenen eğitimler sayesinde çocuklar fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleme hem de takım ruhunu deneyimleme fırsatı buluyor.

Voleybol, basketbol ve hentbol Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu’nda, futbol (kız-erkek), okçuluk, bocce Osmangazi Spor Sahası’nda gerçekleştiriliyor.

Kış dönemi spor eğitimi kayıtlarının Ekim ayında başlaması planlanıyor.