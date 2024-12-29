Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan yavru gorille ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı son durumunu paylaştı.ANKARA (İGFA) - İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorille ilgili "Ufaklıktan haber var" diyerek yaptığı paylaşımda, yavru gorilin Milli Parklar ekipleri tarafından rehabilitasyon sürecinin sürdüğüne dikkat çekildi.

Ufaklıktan haber var ???????? Yavru gorilin, @milliparklar ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam ediyor.???? Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak.Başta nesli tehlike altındaki türler olmak… pic.twitter.com/05CCZHUXYK— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 29, 2024

Önceliklerinin 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşaması için ona güvenli ortamı oluşturmak olduğu belirtilen paylaşımda, "Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere, yaban hayatını korumaya ve yasadışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.