Türkiye’de 2002’de 41 olan yat limanı sayısı 2024 yılı itibariyle 63’e çıktı. 2002’de 8 bin 500 olan tekne bağlama kapasitesi ise 25 bin 38’e çıkarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni hedefinde yat limanı sayısını 74, tekne kapasitesi ise 29 bin 29’a yükseltmek var.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de bulunan yat limanları ve yapım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz turizminde yaşanan yükseliş ile Türkiye’nin yerli ve yabancı tekneler için önemli bir destinasyon haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, bu teknelerin barınma ve bağlanma yeri ihtiyacı için gerekli altyapı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerinin altını çizdi.

Son dönemlerde yat turizmine olan ilginin arttığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi konumu, iklimi ve yatların seyir güzergahlarında bulunmasıyla yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Yat turizminde gerçekleşen yükselişle birlikte Türkiye’ye uğrak yapan teknelere hizmet verecek noktaların da artması ihtiyacının doğduğunu vurgulayan Uraloğlu, kıyı kentlerinde bulunan çeşitli deniz araçlarının bağlama ve barınma yeri sorununun çözümü noktasında gerekli projelerin hayata geçmesi için bakanlık olarak tüm desteği verdiklerini kaydetti.

Denizcilik sektörüne yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve kaptanlığında denizcilik sektöründe büyük mesafeler kat ettiklerini dile getirdi.

2002 yılında 41 olan yat limanı sayısını son açtıkları 330 yat kapasiteli İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile 63’e çıkardıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “2002’de 8 bin 500 olan yat limanı kapasitesini yaptığımız yatırımlar ile yüzde 194 artırarak 25 bin 38’e çıkardık. Yapımları devam eden ve yapımını planladıklarımız ile yat limanı sayımızı 74’e, tekne bağlama kapasitesini ise 29 bin 29’a yükselteceğiz.” diye konuştu.

Yapımı devam eden ve yapılması planlanan yat limanları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Muğla’da Dalaman ile Datça, Antalya’da Gazipaşa ile Demre, İstanbul’da Haliç Tekirdağ’da ise Tekirdağ Yat Limanı olmak üzere toplam kapasiteleri 2 bin 291 tekne olan 6 yat limanında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yapılması planlanan yat limanlarına değinen Uraloğlu, “Toplam yat limanı kapasitesini bin 700 daha artıracak olan İzmir’de Şifne, Çeşmealtı ve Şakran, Mersin’de Aydıncık, Çanakkale’de ise Lâpseki Yat Limanlarında planlamalarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.