Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Merkez Bankası’nın Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, 2024 yılının Temmuz ayında, Türkiye’ye 1 milyar 180 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - 12 Eylül 2024’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının Temmuz ayında, Türkiye’ye, 1 milyar 180 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti.

Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk yedi ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 5 milyar 897 milyon dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk yedi ayında gerçekleşen 5 milyar 897 milyon dolarlık UDY ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 5 milyar 873 milyon dolarlık seviyeye çok yakın bir performans sergilendi.

Temmuz ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 1 milyar 180 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 587 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Temmuz ayındaki toplam UDY’nin 306 milyon doları borçlanma araçları, 289 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 2 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, Temmuz ayındaki toplam UDY girişi 1 milyar 180 milyon dolar oldu.

EN FAZLA YATIRIM KİMYASAL ÜRÜNLERİN VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Temmuz 2024’te, toplam yatırım sermayesi girişleri 587 milyon dolar olurken 168 milyon dolarlık yatırım girişi ile “kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı’’ yüzde 29’lük bir pay aldı. Kimyasallar geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergilerken en fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektör yüzde 20’lik pay ile bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 14’lük pay ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 12’lik pay ile inşaat oldu.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA ULUSLARARASI YATIRIM ALMANYA, HOLLANDA VE ABD’DEN GELDİ

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2024’ün yedinci ayında yüzde 70’lik bir pay aldı. Aynı ay içerisinde Amerika kıtası ülkeleri yüzde 12’lik paylarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu. Temmuz 2024’te ülkeler özelinde, Almanya yüzde 39 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 24 ile Hollanda, yüzde 12 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 5 ile İsviçre ve yüzde 4 ile Birleşik Krallık (BK) takip etti.