Yarımada Belediyeler Birliği Encümeni, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında ilk toplantısını Güzelbahçe’de gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Yarımada Belediyeler Birliği 2024 yılı Eylül ayı encümen toplantısı Güzelbahçe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya encümenler Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan,Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Karaburun Belediye Başkan Vekili Raife Karabatak katıldı.

Toplantıda Yarımada’nın İzmir için büyük önem arz ettiği, 2025 yılı mali bütçesi görüşüldü, daha verimli çalışabilmesi için atılabilecek adımlar, belediyelerin finansman sorunları ve çözüm için yapılacaklar, belediyelerde eğitimlerin arttırılması, belediyelerin gelir ve gider düzenlemelerini sağlayabilmeleri için atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Mustafa Günay, 2023 yılında devraldıkları bütçe ile ilgili görüş alış verişi yaptıklarını belirterek, "Finansman sıkıntıları, belediyelerde eğitimler ve gelir gider sorunları gibi konuları görüştük. Hedefimiz kısa sürede bu konularda adımlar atarak, birliğin belediyelerle yakın temas içerisinde olmasını, daha katılımcı ve etkin bir rol oynamasını sağlamaya çalışmak olacak. Yarımada Belediyeler Birliği olarak daha aktif ve güzel işlere imza atacağız. Başkanlarımızın da bu konuda destekleri tam. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.