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Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile mevcut başkan Mustafa Bozbey'de açılışta seçimlerden sonra ilk defa aynı ortamda bir araya gelmiş oldular.

Açılışa Bursa'da siyasetin önde gelen isimlerinde yoğun düzeyde katılım oldu.

Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Altınşehir'de dernek merkezinin açılışı yoğun ilgiyle gercekleşti. BURSA (İGFA) - YAPİDER dernek merkezi Bursa Altınşehir'de bugün açıldı.