Yapı ve inşaat sektörünün merakla beklediği, dünyadaki beş büyük yapı fuarından biri olan Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, 16-19 Nisan 2025 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk yapı sektörünün en uzun süredir düzenlenen fuarı olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 16 Nisan’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor. 16-19 Nisan tarihleri arasında açık olacak fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında binlerce yabancı yatırımcıyla yerli iş ortaklarını bir araya getirecek.

Yapı Fuarı, bu sene İtalya, Avusturya, Çin, Rusya, Tayland, Kore Cumhuriyeti, Portekiz, Mısır, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan katılımcılarıyla 4 gün boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. 10.000’den fazla profesyonel uluslararası ziyaretçinin beklendiği fuar; ABD, Çin, Rusya, BAE, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, İtalya ve Fransa gibi önemli ülkelerin de bulunduğu 100 ülkeden 400 davetli satın alma heyetini ağırlamaya hazırlanıyor.

47. yılı deviren Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un bu yıl da sektöre katkı sağlayacağını ve katılımın artarak devam ettiğini belirten Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, “İnşaat ve mimarlık dünyasının en önemli isimleri bir araya gelerek girişimcilerimize, yapı sektörünün geleceğine dair yeni iş modellerini, ürünlerini ve fikirlerini sunacak. Bu yıl, sürdürülebilirlikten teknolojik dönüşüme, toplumsal etkiden ekonomik uyuma kadar geniş bir perspektifte ele alınacak konular, sektörün gelişimine yön vereceğine inanıyoruz. Geleceğin mimarisinin bugünün dönüşüm gücünde saklı olduğuna inanarak, yenilikçi malzemelerden akıllı teknolojilere, sürdürülebilir tasarımlardan sosyal etki yaratan projelere kadar geniş bir yelpazede keşifler yapılacak. Bu sene 125’ten fazla ülkeden, yaklaşık 47 bin ziyaretçi bekliyoruz. Ayrıca 500 milyon euronun üzerinde iş hacmi hedefimiz bulunuyor” şeklinde açıklamada bulundu.

İnşaat sektöründeki deneyim ve bilgi birikimleri ile sektörün öncülerine yeni fırsatlar sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Keskin, şöyle devam etti: “Yapı Fuarı; inşaat malzemeleri, makineleri ve teknolojileri ile ilgilenen perakende zincirleri, inşaat firmaları, taşeronlar ve diğer sektör temsilcileri ile doğrudan iletişim kurma fırsatı sunacak. Bu hedefimiz doğrultusunda oldukça verimli ve yol gösterici bir etkinlik programını özenle hazırladık. Fuarımız, yapı sektörünün geleceğine dair yeni iş modellerini, ürünlerini ve fikirlerini bizlere sunacak. Bu açıdan Yapı Fuarı, sektörün girişimcilerle bir araya gelerek daha yenilikçi, çözüm odaklı ve verimli sonuçlar elde edebilmesi, Türkiye’nin yapı sektöründeki gücünün daha da sağlamlaşması adına oldukça önemli bir anlam taşıyor.”