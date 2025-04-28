Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ve "Otizm Farkındalık Ayı" çerçevesinde düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa Yeşil Rotary Kulübü öncülüğünde, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun özel öğrencisi tarafından hazırlanan "Odaklanma ve Dikkatin Dünyası” adlı sergi, KoruPark AVM'de sanatseverlerle buluştu.

Sergi, otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Serginin mimarı, "Yapboz Adam" olarak tanınan 15 yaşındaki Kerem Kuvvet. 3-4 yaşlarındayken parçaları birleştirme konusundaki olağanüstü yeteneği fark edilen Kerem'in eserleri, sınıf öğretmeni Ahmet Nurlu’nun rehberliğiyle gün yüzüne çıkarıldı.

Sergide yer alan yapbozlar, Kerem'in titiz çalışmalarıyla sanat eserine dönüşerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler, Kerem'in yapbozlarını yakından inceleme fırsatı bularak ailesi ile öğretmeninden bilgi aldı.

Bursa Yeşil Rotary Kulübü Başkanı Mustafa Gürkan Midilliç, sergi hakkında şu bilgileri verdi: "Odaklanma ve Dikkatin Dünyası sergisi, otizm ve dikkat süreçlerine dair derin bir keşif sunuyor. Otizm spektrumundaki bireylerin dikkat odaklanma biçimleri, hem zorluklar hem de güçlü yönler barındırıyor. Etkileşimli çalışmalar ve sanat eserleri ile bu bireylerin deneyimlerini ve algı farklılıklarını keşfetmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca sergiden elde edilecek gelir, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitim materyallerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.”

Bu anlamlı etkinlik, otizm konusunda farkındalık yaratmayı ve otizmli bireylerin başarılarını görünür kılmayı hedefliyor.