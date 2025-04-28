Marmara Kariyer Fuarı’na katılan Başkan Yusuf Alemdar, gençlere ‘Dirençli, sosyal ve yeşil dönüşüm’ vizyonunu anlattı ve deprem gerçeğini hatırlattı. Daha yaşanabilir bir şehrin inşasını gençlerin dahi fikirleriyle, bu vizyonla gerçekleştireceklerini ifade eden Alemdar, “Dirençli, sosyal, yeşil dönüşüm Sakarya’nın gençlerine en büyük mirasımız olacak” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarına (MARMARAKAF) katıldı.

YEREL YÖNETİMLER KARİYER YOLCULUĞU

14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve çok sayıda kurum, kuruluş ve firmaların temsilcilerinin yanı sıra iş fırsatı arayan gençlerin katıldığı dev fuarda Başkan Yusuf Alemdar, “Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu” adlı konferansa katıldı.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa Başkan Yusuf Alemdar’ın yanı sıra ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.

YENİLİKLERLE DÖNÜŞEN ŞEHİR ÖRNEĞİ

Başkan Alemdar, söz aldığı konferansta gençlere “Kendi hikayenizi, kendiniz yazın” tavsiyesinde bulunarak deprem gerçeğini hatırlattı ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de acı kayıpların yaşanmaması için hazırladıkları “Dirençli, sosyal ve yeşil şehir” vizyonunu anlattı.

Ayrıca yapay zekâ, akıllı şehirler, sıfır emisyon gibi projelere atıfta bulunan Alemdar, Sakarya’da başlatacakları dönüşümün Türkiye için, yeniliklerle dönüşen bir şehir örneği ortaya koyacağını söyledi.

“Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm alanında Sakarya’da ne gibi bir çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?” sorusuna Başkan Yusuf Alemdar, şu sözlerle cevapladı:

“Sadece bugünü değil, dünü unutmadan yarını planlamak zorundayız. Evet, gelecekle ilgili planlamaları yapmalıyız ve belediyeler olarak bizler toplumu geleceğe hazırlamak zorundayız. Dünya değiştikçe şehirlerin standartları değişiyor. Bu nedenle biz gelecek için yeşil, yaşanabilir ve karbon emisyonunun düşük olduğu şehirleri inşa etmek zorundayız. Bu konuda Sakarya Büyükşehir olarak Türkiye’de 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu bir şehir olmak için büyük gayret gösteriyoruz. Gençlerimizin de bu konuda çalışmaları için üniversitelerimizle ve büyükşehir olarak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

DİRENÇLİ, SOSYAL VE YEŞİL BİR DÖNÜŞÜM

Başkan Alemdar ayrıca, “Sosyal ve yeşil bir dönüşümü başarmalıyız. Bunu yarınlara daha güzel bir gelecek bırakmak adına yapmalıyız. Bizler Sakarya’da geçmişte kaybettiklerimizi gelecekte kaybetmemek adına bugünden tedbir alarak, gençlerimize yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefliyoruz. Bu konuda kararlıyız. Önemli adımlar attık. İnşallah kısa sürede şehir merkezinde başlatıp tüm şehre yayılacak bir dönüşüme başlamış olacağız” dedi.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ GENÇLERİMİZİN OMUZLARINDA

Siyasal bilimler öğrencisinin sorduğu “Sakarya’da gençleri geleceğe hazırlamak adına ne gibi çalışmalar var?” sorusunu yanıtlayan Başkan Yusuf Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin geleceği gençlerimizin omuzlarınızda. Gençlerimize sosyal, spor, kültür ve sanat gibi birçok alanda kurslar veriyoruz. Sadece bunlar değil şuanda yaşadığımız bilişim çağında gençlerimizi yapay zekâ sistemine hazırlamak adına çalışıyoruz. Şunu söylemek isterim ki; özgüvenini kazanıp, ayakta durup, gelecek için planlamalar yaptığında gençlerimizin önündeki tüm kapılar açılıyor. Her zaman söylüyorum gençlerimizin bir hikâye yazması gerekiyor. Kendi hikayenizi oluşturun. Bizim gibi düşünemezsiniz. Bunu sizden isteyemeyiz. Bizler sizlere daha güzel hikayeler yazmanız için ancak fırsatlar yaratabiliriz. Bu konuda tüm imkanlarımızı da seferber ederiz” cevabını verdi.

Program günün anısına hediye edilen plaketlerin takdimiyle son buldu.

