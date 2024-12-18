250’yi aşkın sektör profesyonelliğinin bir araya geldiği E-Ticaret Zirvesi, bugün geniş bir katılımla Çırağan Sarayı’nda ziyaretçilerini ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Çırağan Sarayı’nda organize edilen E-Ticaret Zirvesi’nde; e-ihracat, ödeme sistemleri, lojistik, pazarlama, reklam, iletişim, teknoloji, ulaşım, telekomünikasyon, otomotiv, gayrimenkul, sağlık ve finans sektörlerinden profesyoneller buluştu.

Dijital dönüşümde sıklıkla konuştuğumuz yapay zekanın önümüzdeki yıl özellikle pazarlama sektöründe köklü değişiklikler yapacağına dikkat çeken MooF Digital Agency Ceo’su Yasin Kaplan, “Aynı zamanda e-ticaretin geleceğini şekillendiren ve pazarlama dünyasında devrim yaratacak yeniliklere şahit olacağız" dedi.

Özellikle görsel ve sanatsal içerik üretiminde yapay zeka etkin şekilde kullanılacağını ifade eden Kaplan, "Yapay zeka, markaların tüketicilerle kurduğu bağları derinleştirerek dikkat çekici ve yaratıcı içerikler üretmelerine olanak tanıyacak. Tüketicilerin dikkatini çekmek ve onları etkilemek için yapay zekanın sunduğu sınırsız imkanları stratejik hamlelere dönüştürmek büyük önem taşıyacak. İçerikleri kişiselleştirme ve yaratıcı içerikler oluşturma, yapay zeka ile daha da değer kazanacak kavramlar olacak. Buradaki en kritik nokta, yapay zekanın doğru şekilde entegre edilmesi ve insan faktörünü unutmadan bir denge kurulmasıdır" diye konuştu.