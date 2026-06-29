Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki yatırımların 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Fiber altyapının 697 bin kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, dijital dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin elektronik haberleşme altyapısına yönelik yatırımların ulaştığı seviyeyi paylaştı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5G teknolojisinin sunduğu imkanlarla birlikte haberleşme yatırımlarının artarak devam ettiğini belirtti. 2026 yılının ilk çeyreğinde elektronik haberleşme sektöründeki toplam yatırım tutarının 263 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin dijital altyapısının güçlendiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, genişbant internet abone sayısının 99,5 milyona, fiber altyapı uzunluğunun ise 697 bin kilometreye ulaştığını ifade etti.

Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, güçlü haberleşme ağlarıyla Türkiye'nin dijital geleceğinin inşa edildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 5G başta olmak üzere yeni nesil iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye'nin haberleşme altyapısında daha ileri bir noktaya taşınmasının amaçlandığını bildirdi.