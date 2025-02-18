Yapay zeka destekli finansal çözümler, fintek sektöründe köklü değişiklikler yaratmaya başlıyor. Bu yenilikçi teknoloji, finansal hizmetlerin hızını, güvenliğini ve kalitesini artırarak, kullanıcılar için daha verimli ve güvenli bir finansal deneyim sunuyor. PayBull CEO'su Selim Güsar, yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin ödeme sistemlerine entegrasyonunun yakın gelecekte kritik bir rol oynayacağını söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Finansal teknolojiler, dijital dönüşümün öncüsü olarak hızla evrilirken, sektördeki en yenilikçi gelişmeler de giderek daha belirgin hale geliyor. Bu değişimin merkezinde yer alan yapay zekâ, fintek dünyasında dönüşümler yaratıyor ve sektörü yeniden şekillendiriyor.

Yapay zekânın gücü, finansal hizmetlerin hızını, güvenliğini ve kalitesini artırırken, aynı zamanda geleceğin finansal ekosistemini de şekillendiriyor. Yapay zeka teknolojileriyle müşteri profil analizleri saniyeler içinde yapılabiliyor ve kredi riskleri daha doğru bir şekilde tahmin edilebiliyor.

Bu da daha hızlı ve adil bir değerlendirme süreci anlamına geliyor. Finansal hizmetlerin güvenliği artırılırken, müşteri deneyimi de geliştiriliyor. Güvenlik alanında, riskli işlemleri tespit etmek ve dolandırıcılığı önlemek için geçmiş verilerden beslenen algoritmalar kullanılıyor. Ayrıca, kişiselleştirilmiş öneriler ve akıllı asistanlar sayesinde, kullanıcılar için bütçe yönetimi ve yatırım önerileri sunulabiliyor. Bunun yanı sıra yapay zekâ teknolojileri piyasa analizlerinde de önemli bir rol oynuyor; yatırımcılara ve finansal kuruluşlara riskleri minimize etme ve fırsatları daha net görme imkânı sağlıyor.