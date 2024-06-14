Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu ve BTK Akademinin ortak çalışması ile BTK Akademi altyapısının, eğitimlerinin ve derslerinin üniversiteler tarafından kullanılacağını ve ihtiyaç duyulan yeni derslerin açılarak eğitimlerin hazırlanacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde hizmet veren BTK Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek, Yüksek Öğretim Kurumumuz ile birlikte çalışmalarını yürüttüğümüz proje kapsamında pilot olarak ön lisans programlarında 2024-2025 Güz Döneminde okutulacak dersler için çalışmaları ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. dedi.

Dijital teknolojiler ve yapay zekâ ile ilgili derslerin üniversitelerde müfredata dahil edilerek okutulacağını vurgulayan Uraloğlu, BTK Akademiden alınan dersleri üniversite dışı kazanım olarak öğrencilerin transkriptlerine yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.

YAPAY ZEKA TEMELLİ 12 ÖN LİSANS PROGRAMININ DERSLERİNİ BTK AKADEMİ KARŞILAYACAK

Bakan Uraloğlu, ilk aşamada, yeni açılan ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Uygun olabilecek ders eşleştirmeleri için taslak çalışmayı tamamladık. dedi.

Ön lisans programlarındaki derslerin eşleştirilmesi amacıyla ders bazında rapor hazırlama çalışmalarını Haziran ayı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz

BTK Akademi derslerinin üniversitelerdeki hedefi ve amacı olan dersleri birebir karşılaması için düzenleme ve eklemeler yaptıklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, BTK Akademi dersleri ile ön lisans programlarındaki derslerin eşleştirilmesi amacıyla ders bazında rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma ile ilgili raporların Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ortaya çıkacak raporlara göre BTK Akademi, kendi dersleri üzerinde düzenleme yaparak ön lisans programlarındaki dersleri doğrudan karşılayacak şekilde YÖK dersleri havuzu oluşturacak." diye konuştu.

2024-2025 GÜZ DÖNEMİNDE OKUTULACAK DERSLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Pilot olarak ön lisans programlarında 2024-2025 Güz Döneminde okutulacak dersler için çalışma başlatıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu çalışmaların da ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. Bahar dönemi ve bir sonraki yılın dersleri için çalışmaların ve eşleştirmelerin devam edeceğini de aktaran Uraloğlu, "Mevcut ön lisans derslerinin bir kısmı için BTK Akademide uygun içerik bulunamıyor veya uygun olan dersler içerik olarak eksik kalabiliyor. Bu nedenle ilave olarak yeni ders veya eksik içerik tamamlama çekimi için ilgili üniversitelerimizden teklifler alacağız. şeklinde konuştu.