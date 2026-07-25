Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince toplu taşıma araçlarının duraklara güvenli bir şekilde giriş çıkış yapabilmesine engel olan hatalı parklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzur, güven ve esenliği için esnaf dükkânlarından çarşı ve pazarlara, servis araçlarından kaldırım ve yaya yollarına kadar sorumluluk alanına giren her konuda görevini etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Amirliği ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarının otobüs duraklarına güvenli bir şekilde giriş çıkış yapması ve yolcuları güvenli bir şekilde bırakıp, alabilmesine engel olan hatalı parklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İnönü Bulvarı, İstasyon Caddesi ve Sivas Caddesi gibi şehrin yoğun olarak kullanılan ana arterlerinde gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, otobüs duraklarına hatalı şekilde park eden araç sürücülerini uyararak otobüslerin duraklara girişini engelleyen araçların ivedilikle kaldırılmasını sağladı. Ekipler ayrıca, hatalı park yapan araç sürücülerine gerekli durumlarda ve mevzuat kapsamında işlem uyguladı.

Otobüs şoförleri ve vatandaşlar, uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkürlerini iletti.