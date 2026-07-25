Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de bulunan KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini anlatan önemli eserlerin telif haklarının Talas Belediyesine devredilmesini öngören anlamlı bir protokole imza atıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşanırken, Kıbrıs davasının hafızasını gelecek nesillere taşıyacak önemli bir kültürel miras Talas Belediyesine emanet edildi.

'BU DESTANIN TÜM HAKLARINI TALAS BELEDİYESİNE EMANET EDİYORUM'

İmza töreninde konuşan KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, yıllar önce kaleme aldığı ve Kıbrıs Türk mücahitlerinin kahramanlık mücadelesini anlatan 'Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı' adlı şiir kitabının tüm telif haklarını Talas Belediyesine devrettiğini açıkladı.

Öksüzoğlu, aynı zamanda yaklaşık 10 yıl önce hazırlanan ve kendi seslendirmesiyle milyonlarca kişi tarafından izlenen 23 dakikalık filmin de telif haklarını belediyeye bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Mücahitlerimizin mücadelesini 'Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı' adlı bir şiir kitabına dönüştürmüştüm. O kitabın bütün haklarını size devrediyorum. Bunun yanında yaklaşık 10 yıl önce hazırlanan ve milyonlarca kez izlenen, kendi seslendirdiğim 23 dakikalık filmin telifini de belediyenize bırakıyorum. Bana Türk Dünyası Dilde, Fikirde, İşte Birlik Edebiyat Ödülleri kapsamında şiir dalında ödül kazandıran bu destanın bütün şerefini ve değerini bu güzel belediyemize sunmaktan büyük onur duyuyorum.'

BAŞKAN YALÇIN: 'BU EMANET BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise kendilerine duyulan güven ve bırakılan kültürel miras karşısında büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Yalçın, 'Çok gurur duyduk. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah'tan size sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Bu anlamlı protokol ve bizlere duyduğunuz güven için çok teşekkür ediyorum.' dedi.

PROTOKOL İMZALANDI, KKTC BAYRAĞI SAYGIYLA AÇILDI

Konuşmaların ardından hazırlanan telif devir protokolü, KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından imzalandı.

Törenin sonunda ise anlamlı bir görüntü yaşandı. Başkan Mustafa Yalçın ile Oktay Öksüzoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını birlikte öperek açtı. Bu anlamlı an, Kıbrıs davasına duyulan ortak vefa ve kardeşlik bağlarının güçlü bir simgesi olarak hafızalara kazındı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu anlamlı protokolle, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini anlatan önemli eserlerin gelecek nesillere ulaştırılması adına önemli bir adım atıldı. Talas Belediyesi de üstlendiği bu kültürel sorumlulukla, milli hafızayı yaşatan çalışmalara bir yenisini daha eklemiş oldu.