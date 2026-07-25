Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde Anbar Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan 3 blokta bulunan 95 adet dairenin kura çekimi ve teslim töreni yapıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ile insan odaklı, yaşam kalitesini önceleyen yapılaşmanın devam ettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Anbar Mahallemizde, 2. etap projemizde 7 blok, 265 daire yapacağız. Bu bloklarımızdan 3 bloğumuz tamamlandı.

Türkiye'de Melikgazi Belediyemiz kadar kentsel dönüşüm yapan ikinci bir ilçe belediyesi yok. Anbar Mahallemiz de kentsel dönüşüm yaptığımız mahallelerimizden bir tanesi. İnşallah yakında yeni temeller de atacağız. Bugün burada 95 adet dairenin kura çekimini yaptık. 39 hak sahibimiz kura ile yeni evlerine kavuştu' dedi.

İlk kurayı kendisi çeken Başkan Palancıoğlu, hak sahibine yeni evinin hayırlı olmasını diledi.