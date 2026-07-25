Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2026-2C tertip yükümlü erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - 2026-2C tertip yükümlü erler, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci il protokolüyle birlikte, yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyelerini takdim etti.

Yemin törenine, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, askeri erkan, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.