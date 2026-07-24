Sakarya Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara daha etkin müdahale ve vatandaşın can güvenliği için teşkilata güç katacak 6 yeni aracı filosuna kattı. Afetlere karşı hazır bir Sakarya hedefiyle 2 yılda filosuna 17 yeni araç ekleyen Büyükşehir, en kötü senaryolara karşı hazırlık sürecinde müdahale kapasitesini biraz daha artırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afetlere ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesini güçlendirmek için yeni adımlar atıyor.

Orman yangınları, anız yangınları ve pek çok vakada artışın yaşandığı son yıllarda hazırlığın çok daha fazla ön plana çıktığı Sakarya'da araç filosu her geçen gün güçleniyor. Başkan Alemdar, son olarak 70 milyon TL'lik yeni yatırımla itfaiye teşkilatının filosuna 6 aracın daha dahil edildiğini ve toplam araç sayısının 64'e yükseldiğini açıkladı.

İtfaiye Merkez Grup Amirliği'ne getirilen araçların envantere katılmasıyla birlikte teşkilatın altyapısına son 2 yılda 250 milyon TL'lik yatırım yapıldı ve filonun %25'i yenilendi.

AFETLERE HAZIR BİR SAKARYA:

Başkan Alemdar, İtfaiye Eğitim Merkezi projesiyle binlerce kişinin afet bilinci kazandığını, Yenikent'e yeni itfaiye merkezi inşa edeceklerini ve filoya yapılan takviyelerle ise afetlere hazır bir Sakarya'yı inşa ettiklerini söyledi.

Başkan Alemdar, 'Afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı bir şehir hedefiyle Sakarya Büyükşehir İtfaiye Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdik ve burada binlerce insanımız afetler ve acil konularında bilinçleniyor. 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ve Yeni Adliye'nin kapılarını açacağı Yenikent bölgesine, acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması için Karaman İtfaiye Hizmet Binası inşa ediyoruz. Yeni itfaiye üssümüzün ihalesini yakında yapacağız. Filomuza kattığımız 6 yeni araçla birlikte itfaiye teşkilatımızın envanterini de 64 adet araca çıkarmış olduk. Şehrimizi afetlere karşı hazırlamak, müdahale kapasitemizi maksimuma çıkarmak için gerekli tüm adımları atıyoruz. Her bir vatandaşımızın can güvenliği, huzuru için Sakarya'da her türlü senaryoya karşı hazır olacağız' dedi.

Büyükşehir İtfaiyesi yangın, trafik kazası, doğal afet ve kurtarma operasyonlarında saniyelerin büyük önem taşıdığı olaylara daha hızlı müdahale edebilmek için altyapısını güçlendirdi.

Filoya katılan 3 adet 13 tonluk su tankeri, 2 adet 6 ton kapasiteli arazöz ve 1 adet 24 metre uzunluğunda, 2 ton kapasiteli merdivenli araç acil durumlarda ve afetlerde vatandaşın can güvenliği ile yeşil mirası korumak için aktif olarak görev alacak. Böylece afetlere hazırlık kapasitesi artırılırken, Sakarya'nın her noktasına daha hızlı ulaşabilen, daha güçlü bir itfaiye teşkilatı oluşturulması amaçlanıyor.