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İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, tutuklama kararının 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçlamaları kapsamında verildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hürriyet'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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