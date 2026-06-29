Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Yalova Hersek Lagünü Sulak Alanı'ndaki sosyal tesisler ve ziyaretçi alanlarının işletilmesine yönelik sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

BURSA (İGFA) Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Yalova Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda bulunan çeşitli tesislerin işletmeciliğine ilişkin sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, işletmecilik sözleşmesi kapsamında kır kahvesi, idari ziyaret merkezi, kanatlı müdahale merkezi, kuş tanıtım binası, çocuk oyun alanları, kuş gözlem kulesi ve gözlem alanı, güvenlik kulübeleri, idari bina ve atölye, botanik restoran ile AR-GE görsel serasının yanı sıra alanın peyzaj, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri de yer alıyor.

İşletmecilik sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ile ihaleyi kazanan firmanın sahibi Mustafa Yılmaz tarafından imzalandı.

Bölge Müdürlüğü, imzalanan sözleşmenin Yalova'ya ve Hersek Lagünü Sulak Alanı'na hayırlı olması temennisinde bulunurken, işletme sürecinin alanın korunması ve ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.