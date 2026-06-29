Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, Orta Doğu'da kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini vurgularken, Rusya-Ukrayna savaşının da diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin NATO içerisindeki konumundan bölgesel krizlere, Filistin meselesinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine güçlü katkılar sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin kriz bölgeleriyle 1.800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, güçlü ordusu, modern askerî kabiliyetleri ve gelişmiş savunma sanayisiyle NATO misyonlarında aktif görev aldığını, barış ve istikrarın korunmasına destek verdiğini söyledi.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin müttefikler arasındaki tecrübe paylaşımı açısından önemli bir platform olacağını belirten Erdoğan, zirveye yalnızca NATO ülkelerinden değil, uluslararası kamuoyundan da yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti.

Parlamenterlerin temel insan haklarının korunması konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getiren Erdoğan, halkların beklentisinin gelecek nesiller için huzur, refah ve barışın tesis edilmesi olduğunu vurguladı.

NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği https://t.co/j9sjatKamT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 29, 2026

'ORTADOĞU'DA KALICI BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMLE MÜMKÜN'

Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin sorununun bulunduğunu söyledi. İsrail'in işgal politikaları ve toprak gaspları sona ermeden bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını ifade eden Erdoğan, 'Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti mutlaka kurulmalıdır.' dedi.

Bu süreçte parlamenterlere de önemli görevler düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi, toplumsal yapısı ve jeostratejik konumu sayesinde Avrupa, Asya, Balkanlar ve Afrika arasında güçlü bir iletişim ağı kurabilen önemli bir aktör olduğunu kaydetti. Türkiye'nin bu potansiyelini bölgesel ve küresel barış için kullanmayı arzu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, önümüzdeki dönemde bu konuda somut sonuçlar alınmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda NATO Parlamenter Zirvesi'nin verimli geçmesini temenni ederek, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve müttefik ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin güçlenmesini diledi.