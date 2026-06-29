İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 1.005 şüpheli yakalanırken, 423 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 423'ü tutuklanırken, 138'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bakanlık, operasyonların İl Emniyet Müdürlükleri tarafından bin 505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakanlık, operasyonlarda görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve polis ekiplerini tebrik etti.