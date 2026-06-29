Ağrı Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde kar erimeleri ve yoğun yağışlarda yaşanan sel riskini ortadan kaldırmak amacıyla bin.286 metrelik menfez altyapı çalışması başlattı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih Mahallesi'nde yıllardır yaşanan sel ve su taşkını riskine karşı kapsamlı bir altyapı yatırımı hayata geçirildi. Kar erimeleri ile yoğun yağış dönemlerinde mahallede oluşan su birikintilerini ve taşkınları önlemek amacıyla toplam 1.286 metre uzunluğunda menfez hattı inşa edilmeye başlandı.

Ağrı Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmayla yağmur ve kar sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi, mahalledeki konutların, yolların ve diğer yapıların sel riskine karşı korunması hedefleniyor. Altyapı yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Fatih Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşanan taşkın sorununun kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Hazal Aras, kentte yalnızca günübirlik müdahaleler değil, uzun vadeli ve kalıcı çözümler üreten projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Fatih Mahallesi'nde başlatılan menfez çalışmasının da bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğu ifade edildi. Ağrı Belediyesi, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini ve kent genelinde risk taşıyan bölgelerde benzer altyapı yatırımlarının sürdürüleceğini bildirdi.