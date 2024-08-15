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???? #Yalova Armutlu İlçesi Mecidiye mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.Yangınına,✅ 33 personel✅ 9 araç✅ 1 helikopterile müdahale edildi. pic.twitter.com/UUqascbSvg — Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (@bursaobm) August 15, 2024

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri de aynı saatlerde köy evinde başlayan yangının söndürme çalışmalarına destek oldu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye gör yangına 33 personel, 9 araç, 1 helikopter ile müdahale edildi.

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde başlayan orman yangını hava ve karadan büyümeden kontrol altına alındı. BURSA (İGFA) - Yalova'nın Armutlu ilçesi Mecidiye Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.