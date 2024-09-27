Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen İş'te Sohbetler toplantısının konuğu, İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın oldu.BURSA (İGFA) - İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, iş yaşamındaki bilgi ve tecrübelerini BUİKAD'ın düzenlediği İş'te Sohbetler toplantısında Bursalı BUİKAD üyeleriyle paylaştı.

Yaşamın her kesiminde kadının varoluşunu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla yol gösterici olmayı, girişimci kadın sayısını arttırmayı, kadının yasama ve karar verme süreçlerindeki etkinliğini ve yönetsel gelişimini desteklemeyi hedefleyen ve bu doğrultuda hayata geçirdiği başarılı projeler ile dikkat çeken Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), iş yaşamında başarıları ile takip edilen ve rol model olan iş liderlerini iş insanları ile buluşturmaya devam ediyor.

İş’te Sohbetler’in bu dönemki konuğu İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın oldu. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu etkinliğe Buikad üyelerinin yanı sıra, Bursa iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen etkinlikte Konuklar İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın bilgi ve birikimlerinden oldukça samimi bir söyleşi ile yararlanma imkanı buldular.Ayaydın konuşmasında İpekyol Group bünyesinde İpekyol, Twist ve Machka markalarının yer aldığını belirten Yalçın Ayaydın, markalarını Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda en çok bilinen ilk beş marka arasında görmeyi hedeflediklerini, faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda ve iş potansiyeli olan bölgelerde yeni mağazalar açarak dengeli bir şekilde büyümeye devam ettiklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı.Renkli geçen toplantı sonrasında BUİKAD Başkanı Şeyda Şençar verdiği bilgilerden dolayı İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın'a teşekkür platketi takdim etti.