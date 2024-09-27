Taşıt alım satımlarında yeni bir dönem başladı. İkinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi, bugünden itibaren tüm alıcı ve satıcılar için zorunlu hale getirildi. Ödenmeyen satış bedelleri ve olası sahte para sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistem her işlemde satıcının satış bedelinden 105 lira kesinti yapılmasını öngörüyor. Peki sistem nasıl işleyecek?

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, bugün itibarıyla ikinci el motorlu araç alım-satımlarında zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Sistem otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmeyi, nakit taşıma, sahte para kullanımı ve ödenmeyen bedel gibi riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

HEM ALICI HEM SATICI OLMAK ÜZERE HERKES İÇİN ZORUNLU HALE GELDİ

Güvenli Ödeme Sistemi bugünden itibaren yalnızca galericileri değil tüm alıcı ve satıcıları kapsayacak şekilde zorunlu oldu.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Böylece ikinci el araç piyasasında ödeme kaynaklı sorunların çözülmesi amaçlanıyor.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

YENİ SÜRECİ SATICI BAŞLATACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, satıcı önce güvenli ödeme sürecini başlatıyor ardından alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırıyor. Satış onaylandıktan sonra para satıcının hesabına geçiyor.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Uygulama tüketicilerin mağduriyetini önleyerek, alıcı ve satıcı arasındaki ödeme anlaşmazlıklarını ortadan kaldıracak. Banka, her işlem için satıcının alacağı tutardan 105 lira kesinti yapacak.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Bu ücretin 52.5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

DEVLETİN YILLIK KAYBI 25 MİLYAR TL KASAYA GİRECEK

Türkiye'de 70 bin kayıtlı araç satıcısı olduğunu belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Her beş kişiden biri araç alım-satımı yapıyor. Bu düzenlemelerle kayıtsız satışlar önlenecek. Yılda 9 milyon araç el değiştiriyor, bunun 5 milyonu kayıtsız satılıyor. Devletin bu durumdan yıllık kaybı 25 milyar lira" dedi.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?

Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

İkinci el araç alışverişini güvence altına almak için geliştirilen bir ödeme sistemidir.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Araç alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu oldu?

Bugüne kadar sadece galericiler için zorunlu olan sistem 27 Eylül itibarıyla tüm alıcı ve satıcılar için zorunlu hale getirildi.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Araç alım satımında ödeme süreci nasıl işleyecek?

Süreci önce satıcı başlatacak ardından alıcı parayı referans numarasıyla aracı kuruluşa yatıracak. Satış onaylandıktan sonra para satıcının hesabına aktarılacak.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Sistem neden uygulanıyor?

Bu sistem nakit taşıma, sahte para kullanımı ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri ortadan kaldırmak için geliştirildi.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Tüketicilere etkisi ne olacak?

Sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamı oluşturulacak ve ödeme anlaşmazlıkları önlenecek.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Denetim kim tarafından yapılacak?

Sistemin işleyişi ve denetimi Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Sisteme dahil olan bankalar hangileri?

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan tüm banka ve ödeme kuruluşları bu sisteme dahil olacak.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Kullanım ücreti ne kadar?

Her işlemde satıcının alacağı tutardan 105 lira kesilecek. Bu ücretin 52.5 lirası Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Satıştan vazgeçilmesi halinde ne olacak?

Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve yatırılan tutar alıcıya iade edilecek.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Satış kaydından sonra bilgi güncellemesi yapılabilir mi?

Başvuru oluşturulduktan sonra bilgiler değiştirilemeyecek yeni bir başvuru yapmak için mevcut başvuru iptal edilecek.