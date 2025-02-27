Amerika'nın Boston şehrinde yaşayan genç sanatçı Yağmur Soydemir, New York'ta gerçekleştirilen "Concert Artists International Competition" adlı uluslararası performans yarışmasında, flüt ve piyano için bestelediği eserini çalarak Birincilik ödülü'nden de daha üstte bir derece olan "Grand Prize" ödülünü kazanarak yarışmanın tüm yaş kategorilerindeki en iyi performansı sergileyen sanatçılardan biri seçildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Yağmur Soydemir, ödülünün bir parçası olarak, gelecek ay 15 Mart günü saat 1 PM'de, New York'ta yer alan dünyanın en prestijli sahnelerinden biri kabul edilen Carnegie Hall'da bestesiyle konser verecek, piyanoda kendisine başarılı piyanist Gulnare Özdemir eşlik edecek.

ABDPost.Com'un haberine göre Yağmur Soydemir, geçtigimiz bir ay içine aynı zamanda bir yarışma derecesini daha sığdırmış. "Boston Uluslararası Beste Yarışması"nda, flüt solisti, orkestra, koro ve ritim bölümü ve etnik enstrüman solistleri için bestelediği ve 35 kişi ile birlikte kaydına girdiği "Zentrix" bestesi ile "Üçüncülük Ödülü"nü de kazanmış.