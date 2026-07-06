Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin savrulması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre hafif yaralananlar oldu.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İstanbul istikametinde, Bahçe Dinlenme Tesisleri karşısında meydana gelen kazanın ardından yoldan geçen bir tır sürücüsü, başka araçların da kazaya karışmasını önlemek amacıyla aracını kaza yapan otomobilin önüne çekerek güvenlik önlemi aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve yol yardım ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sürdürüldü.
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