Düzce Otogarı'nda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, otogar içerisinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, önünde ilerleyen başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otobüste de hasar oluştu.

Kaza sonrası tedbir amacıyla yolcular otobüslerden indirildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.