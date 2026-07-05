Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında beşinci günde toplanan ambalaj sayısının 7 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı. Kurum, sistemin hem çevrenin korunmasına hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi (DOA) uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yeni verileri paylaştı.

Bakan Kurum, DOA'nın kısa sürede vatandaşlar tarafından benimsendiğini belirterek, uygulamanın her geçen gün daha fazla kişiye ulaştığını ifade etti.

Paylaşımında, sistem kapsamında beşinci gün sonunda toplanan ambalaj sayısının 7 milyon 600 bine ulaştığını açıklayan Kurum, geri dönüşümün çevresel ve ekonomik faydalarına dikkat çekti.

Kurum, paylaşımında, 'DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor, dönüştürüyor; çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.