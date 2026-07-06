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Yetkililer, vatandaşlara denize yalnızca cankurtaran bulunan plajlarda girmeleri ve uyarı bayraklarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Akçakoca'da Karaburun Plajı'nda denize giren 2 kişinin suda zorlandığını fark eden cankurtaran Recep Şahin, denize girerek vatandaşları güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

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