Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun Plajı'nda denizde tehlike yaşayan 2 kişi, cankurtaranın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Akçakoca'da Karaburun Plajı'nda denize giren 2 kişinin suda zorlandığını fark eden cankurtaran Recep Şahin, denize girerek vatandaşları güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yetkililer, vatandaşlara denize yalnızca cankurtaran bulunan plajlarda girmeleri ve uyarı bayraklarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: RSS