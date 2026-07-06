Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta boyunca bazı bölgeler için yerel yağış uyarıları yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Temmuz tarihleri arasındaki hava durumuna yönelik tahmin raporunu yayımladı.

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, 6 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ayrıca sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra ise Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.