Bursa'nın Kestel ilçesinde iki ayrı işletmede yaşanan çelik kasa hırsızlığı olayları, jandarmanın titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde Şubat 2026'da iki farklı işletmede meydana gelen çelik kasa hırsızlığı olayları, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla çözüldü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren çalışmalarda, 126 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi ve 16 bin plaka üzerinde araştırma yapıldı. Elde edilen verilerin birleştirilmesi sonucu hırsızlık olaylarının 5 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayda 2 farklı aracın kullanıldığı belirlenirken, bu araçlar üzerinden yapılan incelemelerle şüphelilerin kimlikleri netleştirildi.

Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, benzer suçlarla mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.