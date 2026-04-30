Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa'dan gelen açıklamalara tepki göstererek müttefiklik ruhuna aykırı söylemlerin bölgesel istikrara zarar verdiğini vurguladı. GKRY, İsrail ve Libya uçuşlarına ilişkin konularda da önemli mesajlar verildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamalarda Avrupa ülkelerinden gelen söylemlerden Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar birçok başlık ele alındı.

Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının yakından takip edildiğini belirten MSB, bu ifadelerin müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. NATO üyesi bazı ülkelerin senaryo bazlı açıklamalarının gerilimi artırdığı ifade edilerek, 'Türkiye'ye karşı kurulan hiçbir bölgesel ittifakın başarı şansı yoktur' denildi. Açıklamada, 'Türkiye ile birlikte olanlar kazanır' mesajı öne çıktı.

Kıbrıs Adası'na ilişkin değerlendirmede ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik bazı askeri planların bölgedeki hassas dengeyi bozabileceği belirtildi. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiği ancak KKTC'nin hak ve menfaatlerinden taviz verilmeyeceği vurgulandı. Fransa'nın bölgeye asker konuşlandıracağı iddialarının ise mevcut güvenlik dengelerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesi de gündeme geldi. MSB, uluslararası sularda gerçekleşen bu saldırının açık bir hukuk ihlali olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insani yardım ve destek kapsamında gerekli tedbirleri almaya devam ettiği bildirildi.

Astsubay temin şartlarına ilişkin iddialara da yanıt veren Bakanlık, personel özlük haklarına yönelik mevcut bir çalışma bulunmadığını duyurdu.

ÜLKEMİZDEN LİBYA'YA GİDEN ASKERİ UÇAKLARIN ROTASI

Libya'ya yönelik askeri uçuş rotalarıyla ilgili sorulara verilen yanıtta ise uçuş planlamalarının güvenlik, yakıt verimliliği ve uluslararası hava sahası kuralları dikkate alınarak yapıldığı belirtildi. 2023 itibarıyla daha kısa ve verimli olan kuzey rotasının kullanılmaya başlandığı ve uçuşların sorunsuz şekilde sürdüğü ifade edildi.

3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Son olarak 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki görev değişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Aktürk, 'TSK'nın müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir' ifadelerini kullandı.