Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ağır yaralı bulunan bir vatandaş, askeri helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dağlık alanda ağır yaralı halde bulunan bir vatandaşın askeri helikopterle kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait S-70 tipi helikopterle bölgeden alınan yaralının, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken, yetkililer yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.
Kaynak: RSS