Türk Kızılay, 2026 yılı vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışı bedellerini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, 2026 yılı Kurban Bayramı kapsamında yürütülecek vekâletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Yapılan açıklamada, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Kızılay, vekâlet bedellerini yurt içi ile Filistin/Gazze için 17 bin 250 TL, yurt dışı için ise 6 bin 350 TL olarak belirledi.

Bağışlanan kurbanların, dini usullere uygun şekilde kesilerek Türkiye başta olmak üzere Gazze ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında yapılacak bağışlarla hem yurt içinde hem de kriz bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin sofralarına katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgularken, vatandaşları vekâlet yoluyla kurban bağışı yaparak dayanışmaya destek olmaya davet etti.

Kurban vekâletinizi Türk Kızılay'a verin, usulüne uygun kesilen kurbanlarınız, Türkiye'de, Gazze'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun!????



2026 Kurban vekalet bedelleri:



Yurt içi ve Filistin/Gazze:: April 30, 2026