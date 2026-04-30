SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da çevre dostu ulaşım alternatiflerini güçlendirme hedefiyle yaz sezonu boyunca keyifli bir bisiklet turu deneyimi için Karasu'daki sahil şeridindeki Tripy elektrikli bisiklet sayısını 150'ye çıkardı. Karasu sahil kesiminde hizmet veren Tripy elektrikli bisikletlerin sayısını 150'ye çıkararak sahilde bisiklet kullanımını daha erişilebilir hale getirdi.

Artırılan kapasiteyle birlikte vatandaşlar, Karasu'da farklı noktalardan kolayca kiralama yaparak yaz sezonu boyunca, sahil şeridinde keyifli bir deneyim yaşayacak.

Elektrikli yapısıyla sahil hattına uyum sağlayan Tripy, kısa mesafelerde park sorunu oluşturmadan pratik ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.

Kullanıcı dostu yapısıyla da öne çıkan Tripy, 7 gün 24 saat müşteri desteğiyle kesintisiz hizmet verecek. Premium üyeler için dakikası 1 TL'den kullanılabilecek sistem, ekonomik ve çevre dostu bir seçenek olacak.

Tripy'nin 'Grup Sürüş' özelliği sayesinde ise kullanıcılar, ayrı ayrı üyelik oluşturmadan aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sürüş yaparak sahil hattını dolaşabilecek.