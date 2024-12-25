Yabancı plakalı araçlar otoyol ücretlerini ödemeden ülkeden çıkmayacak. Konuyla ilgili yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların kaçak geçişleri sonrasında ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına geldiklerinde ödeme yapmadıkları zaman gümrük idaresi araçların yurt dışına çıkışına izin vermeyecek.

Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Aralık 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında; yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 katı” ibaresi “4 katı” şeklinde değiştirilirken, şu cümle eklendi:

“Ancak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan indirim hükmü uygulanmaz.”