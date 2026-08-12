Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinlikleri kapsamında düzenlediği açık hava tiyatrosu Dilovası Kütüphanesi'nde yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 'Mecnun Çevrim Dışı' adlı tiyatro oyununu ilgiyle izleyen vatandaşlar, yaz akşamında kültür ve sanatla buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle bu mekânları her yaştan vatandaşın bir araya geldiği sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Kitap ve bilgiye erişimin yanı sıra farklı etkinliklere de ev sahipliği yapan kütüphaneler, kültür ve sanatın toplumla buluştuğu merkezler olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' programının yeni durağı Dilovası oldu. Dilovası Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen açık hava tiyatrosuna her yaştan vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı etkinlikte açık hava atmosferinde tiyatro keyfi yaşandı.

'MECNUN ÇEVRİM DIŞI' SAHNEDE

Gecede 'Mecnun Çevrim Dışı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Mizahı ve hüznü bir araya getiren oyun, günümüz insanının iş, gelecek, ilişkiler ve görünür olma kaygılarını eğlenceli bir dille ele aldı. Oyunda atanamamış bir edebiyat öğretmeni olan Mecnun'un, sosyal medyada içerik üreten genç psikolog Leyla'ya duyduğu hayranlığın aşka dönüşmesi ve bu aşkın peşinden giderken yaşadığı değişim anlatılıyor. Mecnun'un yolculuğunda ise divan edebiyatının önemli şairlerinden Fuzûlî, geçmişten günümüze uzanan bir rehber olarak sahneye çıkıyor.

'Mecnun Çevrim Dışı', klasik şiirin dünyası ile günümüzün dijital yaşamını aynı hikâyede buluşturuyor. Sosyal medya bağımlılığı, işsizlik, gelecek kaygısı, aile baskısı, onaylanma ihtiyacı ve insanın kendini tanıma arayışı gibi güncel konular, mizahi bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor. Mecnun'un Leyla'ya ulaşabilmek için terapi ücretini karşılamak amacıyla çalışmaya başlamasıyla şekillenen hikâye, zamanla bir aşk arayışından kişinin kendini keşfetme yolculuğuna dönüşüyor. Oyun, izleyiciyi güldürürken günümüz insanının yaşadığı sorunlar üzerine düşünmeye de davet ediyor.

Tiyatro gösterisinin ardından düzenlenen soru-cevap bölümüyle etkinlik izleyicilerin katılımıyla devam etti. Gönüllü katılımcılar, sahneye davet edilerek oyun ve tiyatroya ilişkin sorular yöneltildi. Soruları doğru yanıtlayan katılımcılara kitap hediye edildi. Böylelikle tiyatro gösterisinin ardından gerçekleştirilen interaktif bölüm, özellikle çocukların ve gençlerin programa aktif şekilde katılmasına imkân sağladı.