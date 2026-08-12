Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde sürücüler için risk oluşturan kör noktalar ve görüş sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Seyid Gedik Caddesi kesişimindeki kavşak yeniden düzenlenirken, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yüksek performanslı termoplastik yol çizgileri uygulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Yolların güvenliğini artıran çalışmalarının yanı sıra sürücülere konforlu ulaşım imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında, 12 ilçede sürücü ve yayalar için güvenli ulaşım ağları oluşturan Büyükşehir, son olarak Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Seyid Gedik Caddesi kesişimindeki kavşakta önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile bölgede sürücüler açısından risk oluşturan kör noktalar ortadan kaldırılırken, görüş açıları iyileştirildi ve trafik akışı daha kontrollü hale getirildi. Modern standartlara uygun şekilde yeniden düzenlenen kavşakta, güvenliği artırmak amacıyla yüksek performanslı termoplastik yol çizgileri de uygulandı. Böylece hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sağlandı.

KAVŞAK DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Görüş mesafesinin kısıtlı olduğu ve kör noktaların bulunduğu kavşak, modern standartlara uygun yenilendi. Yapılan düzenlemenin ardından kavşak daha açık ve anlaşılır hale getirilirken yol ve şerit düzenlemeleri, yaya geçitleri, tretuvarlar ve trafik yönlendirmeleri Büyükşehir ekipleri tarafından yeniden ele alındı. Tretuvar çalışmalarının tamamlandığı kavşakta trafik düzeni değiştirildi. Buna göre Seyid Sokak, çıkmaz sokak olarak düzenlenirken, araç trafiği Gedik Sokak'a yönlendirildi. Bununla birlikte trafik yön ve işaretlerine ilişkin tabela çalışmaları da tamamlanarak hem sürücüler hem yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

Kavşakta ışıklandırmalar ve uygulanan yüksek performanslı termoplastik yol çizgileri, şeritlerin ve yaya geçitlerinin daha belirgin olmasını sağladı. Böylelikle özellikle gece saatlerinde sürücülerin yolu ve yönlendirmeleri daha net görmesi sağlanacak.