ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisi mükelleflerini beyan dönemi için uyardı.

Yapılan açıklamaya göre, 2025 hesap dönemine ait beyannamelerin verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi için sürede sona yaklaşıldı.

Mükellefler beyannamelerini 30 Nisan 2026 Perşembe akşamına kadar teslim edebilecek.

Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar ile PTT şubeleri de ödeme kanalları arasında yer alıyor.

Beyanname sürecinde bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tabloların eksiksiz sunulması gerekiyor. AR-GE, tasarım ve sınai mülkiyet hakkı gibi istisna ve indirimlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin ilgili belgeleri de beyannameye eklemesi önem taşıyor.

Öte yandan, belirli şartları sağlayan kurumlar vergisi mükelleflerine yüzde 5 vergi indirimi uygulanıyor.

Bu indirimden faydalanmak için ilgili yıl ve önceki iki yıla ait vergilerin zamanında ödenmiş olması ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gerekiyor.