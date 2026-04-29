Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı'nda Türkiye'nin ihracat, büyüme ve destek rakamlarını değerlendirerek 'Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim ve ticaret gücünü artırıyoruz' dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, Bursa iş dünyası olarak rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin ekonomik geleceğini güçlendirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak Türkiye ve Bursa ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, üretim gücü, ihracat performansı ve ekonomik büyüme rakamları kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin 2025 yılında ihracatta 273,3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördüğünü, mal ve hizmet ihracatının toplamının ise 396 milyar dolara çıktığını ifade etti. Ekonominin 22 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurgulayan Bolat, 2025 yılı genelinde büyümenin yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini, kişi başına milli gelirin ise 18 bin 40 dolara yükseldiğini belirtti.

Bursa özelinde de güçlü bir ekonomik tablo bulunduğunu söyleyen Bolat, kentin 2025 ihracatının yüzde 9,5 artışla 19,9 milyar dolara ulaştığını, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatın yüzde 5,7 artarak 4,8 milyar dolar seviyesine çıktığını aktardı. Bursa Serbest Bölgesi ihracatının da aynı dönemde yüzde 29 artarak 489,6 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

'2026 YILINDA İHRACATÇIYA DESTEĞİ 32,8 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ'

İhracatçılara sağlanan desteklere de değinen Bakan Bolat, 2025 yılında 22 bin 686 ihracatçıya 25,5 milyar lira destek verildiğini, 2026'da bu rakamın 32,8 milyar liraya çıkarıldığını ifade etti. Türk Eximbank'ın 2026 yılı için belirlediği 59 milyar dolarlık destek hedefinin de ihracatçıların küresel rekabette elini güçlendireceğini söyledi.

Küresel ticaretteki zorluklara rağmen Türkiye'nin üretim ve ihracatını artırarak yoluna devam ettiğini belirten Bakan Bolat, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Bakan Bolat ayrıca, davetleri ve ev sahiplikleri için BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimine teşekkür etti.

BURKAY: 'REKABET GÜCÜ İÇİN DAHA GÜÇLÜ VE HIZLI DESTEK MEKANİZMALARINA İHTİYAÇ VAR'

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirilen Bursa İş Dünyası Buluşması'nda, reel sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan aktardıklarını açıkladı.

Artan maliyetler, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve küresel rekabetin yoğunlaştığı bir süreçte üretimin sürekliliği ve ihracat gücünün korunması için daha hızlı ve kapsayıcı destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Burkay, toplantıda, firmaların yaşadığı sorunların doğrudan aktarıldığını ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldığını belirtirken, ayrıca meslek komiteleri ve sektörel konseylerin hazırladığı raporun da Ticaret Bakanlığı'na sunulduğunu kaydetti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, döviz dönüşüm desteği uygulamasında süre uzatımı ve şartların iyileştirilmesi ile reeskont kredilerinde günlük limitlerin artırılmasına yönelik çalışmaların iş dünyası açısından önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın da katıldığı toplantıda, iş dünyasının taleplerinin dikkatle dinlendiğini ifade eden Başkan Burkay, destek mekanizmalarına yönelik adımların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, Bursa'nın üretim, ticaret ve ihracattaki gücünü daha ileri taşımak adına; sahadan gelen talepleri dinledikleri, çözüm odaklı istişareler gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin ekonomik potansiyelini büyütmek için kamu ve özel sektör iş birliğini güçlendirerek, ortak akılla çalışmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Başkanvekili Biba, Bakan Bolat'ın Bursa'ya gösterdikleri ilgisinden ötürü de teşekkür etti.