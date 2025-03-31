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Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için düzenlenecek cenaze töreninin 2 Nisan Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile kabristanında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Konak'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderileceği ve Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.

Konak'ın cenaze programı belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu. İSTANBUL (İGFA) - Türk Halk Müziği sanatçısı Volkan Konak, KKTC'de bayram dolayısıyla verdiği konser sırasında fenalaşmış ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazimağusa Devler Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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