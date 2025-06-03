Usta sanatçılar Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın isimleri, İzmir Güzelbahçe’deki parklarla ölümsüzleşti.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, hayatını kaybeden sanatçılar Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın isimlerini ilçedeki parklara vererek, onların mirasını yaşatma kararı aldı.

Güzelbahçe Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda, hayatını kaybeden sanatçılar Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın isimlerini ilçedeki parklara verme kararı oybirliğiyle alındı.

Yalı Mahallesi’nde 135, 292, 296 ve 75 Yıl Cumhuriyet Bulvarı arasındaki parka Volkan Konak, Maltepe Mahallesi’nde 3, 17, 20 ve 22 sokaklar arasındaki parka ise Edip Akbayram ismi verildi.

SANAT VE TOPLUMSAL HAFIZA YAŞAYACAK

Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Volkan Konak ve Edip Akbayram, sanatlarıyla ve toplumsal duruşlarıyla halkın gönlünde taht kurdu. İsimlerini Güzelbahçe’de yaşatmak bizim için gurur kaynağı. Bu parklar, sanatı ve değerlerimizi gelecek nesillere aktaracak. Toplumsal hafızayı diri tutmak adına bu tür adımları sürdüreceğiz. Meclis üyelerimize teşekkür eder, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’a ve halkın sesi Edip Akbayram’a rahmet, ailelerine sabır dileriz” diye konuştu.