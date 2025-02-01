Bir yandan şehrin eksikliklerini giderip diğer yandan da kültür sanat faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren İnegöl Belediyesi, 5 Şubat Çarşamba günü Volkan İmançer Pop Konseri düzenleyerek enerjik sanatçıyı İnegöllülerle bir araya getirecek.BURSA (İGFA) - Pop müziğin sevilen isimlerinden Volkan İmançer, İnegöl Belediyesi’nin organizasyonu ile 05 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nde İnegöllü sanatseverlerle bir araya gelecek. Konser biletleri ise 03 Şubat Pazartesi saat 09.00 itibariyle biletinial.com üzerinden ücretsiz satışa çıkacak Sanatçı Volkan İmançer enerjik sahne performansıyla ve birbirinden özel şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Konserde, pop müziğin en hit şarkıları ve 90’lı yılların sevilen eserleri İnegöllülerle buluşacak.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN KONSERE DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı açıklamada vatandaşları Volkan İmançer konserine davet etti. Başkan Alper Taban, "Şehirdeki kültürel etkinlikleri artırarak vatandaşlarımıza keyifli ve sanatsal bir ortam sunmaya devam ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak her yaş grubuna özel etkinliklerimizle yıl içerisinde çeşitli programlar vesilesiyle sanatçılarımızı İnegöllü vatandaşlarımızla bir araya getiriyoruz.. Bu kapsamda, 05 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatçı Volkan İmançer'in sahne alacağı pop konserine vatandaşlarımızı davet ediyoruz.’’ dedi.

BİLETLER; 03 ŞUBAT İTİBARİYLE BİLETİNİAL.COM ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ SATIŞA ÇIKACAK

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren etkinliklerle ilçe halkını kültür sanatla buluşturan İnegöl Belediyesi, daha önce program öncesi salon girişinde elden bilet dağıtımı yapılırken, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına biletinial uygulamasıyla iş birliği yaparak online olarak ücretsiz satış gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Volkan İmançer Pop Konseri biletleri 03 Şubat Pazartesi sabah 09.00 itibariyle biletinial.com üzerinden ücretsiz satışa çıkacak. Konsere katılım sağlamak isteyen vatandaşlar üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra bilet alım işlemi gerçekleştirebilecek. Katılım sağlayacak vatandaşlar bu link üzerinden rezervasyon yapabilecek.